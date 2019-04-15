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Esad İran'a deniz üssü açacak

Rusya'nın devre dışı kaldığı planda Lazkiye'ye kurulacak üs İrail ile gerginliğe yol açabilir.

Haber Merkezi | 15.04.2019 - 07:28..
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Esad İran'a deniz üssü açacak

Beşar Esad, geçtiğimiz aylarda gizlice gittiği İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşme gerçekleştirmişti. Görüşme dünya kamuoyunda yankı uyandırdı.

Ancak Esad ve İran ile dost olan Rusya için bu görüşmenin olumlu olmadığı anlaşılıyor.

Rus Nezavisimaya gazetesi, Esad'ın Tahran ile arasında Rusya'nın devre dışı kaldığı bir stratejik ortaklık planladığını yazdı.

Esad İran'a deniz üssü açacak

LAZKİYE'DE ÜS PLANI

Buna göre Esad, İran'a 1 Ekim tarihinde Lazkiye'de deniz üssü açmayı planlıyor. Bu üs planı Rusya'nın dışında gerçekleştirilecek.

İSRAİL İLE KARŞI KARŞIYA KALMA KORKUSU

Ruslar İran ve Esad ile dost olmalarına karşın bu plandan çekiniyor. Çünkü İsrail ile karşı karşıya kalma ihtimali var. İran'ın israil ile savaşması durumunda başarılı olamyacağını düşünen Rusya, İsrail ile savaşmak zorunda kalabileceği endişesini taşıyor.

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