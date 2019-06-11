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Esad ordusuna yeni uçakların geleceğini duyurdu

Suriye'de katliama devam eden Esad'ın hedefinde 3 milyondan fazla sivilin yaşadığı İdlib var.

Haber Merkezi | 11.06.2019 - 07:19..
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Esad ordusuna yeni uçakların geleceğini duyurdu

Suriye'de 8 yıldır devam eden savaşta dönem dönem tansiyon düşse de bölgedeki gerginlik bir türlü dinmedi.

Birleşmiş Milletler, İdlib'de yaşanacak bir insani krizde 2 milyondan fazla kişinin Türkiye'ye göç edebileceğini söylüyor.

Beşşar Esad'ın ordusu bölgeyi bombalamaya devam ediyor.

RUSYA İLE ANLAŞILDI

Ancak 8 yıldır savaşa devam eden Suriye ordusunun uçaklarından bazıları ömrünü tüketti. Bu yüzden Rusya ile yeni bir anlaşma yapıldı.

Esad ordusuna yeni uçakların geleceğini duyurdu

Anlaşmaya göre Esad rejimi, Rusya'dan 1 filo 'mi-28 gece avcısı' tipinde helikoptere ek olarak 1 filo 'Mig-29 smt' tipinde uçak, 2 filo 'yak-130' ileri eğitim uçağı ithal edecek.

2020'DE TESLİM

Uçakların 2020'ye kadar teslim edileceği belirtiliyor. Yeni savaş uçakları İdlib'i bombalamada kullanılacak.

Esad ordusuna yeni uçakların geleceğini duyurdu

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