Esad rejimi: Değişken YPG ile diyalog durduruldu

Suriye'de tutunabilmek için bir ABD, bir Rusya, diğer yandan da rejime yanaşan terör örgütü YPG, Esad rejimince bir kez daha reddedildi.

Russia Today televizyonuna konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Suriye Ulusal Güvenlik Ofisi Şefi Ali Memlük'ün kısa süre önce Kamışlı'yı ziyaret ederek, bölgedeki güvenlik önlemleri ve askeri hazırlıklar hakkında bilgi aldığına dair haberleri doğruladı.

"YPG İSTİKRARSIZ"

Muallim, "Görüşmeler, ABD'yle Kürtler arasındaki ilişkilerde yaşanan dalgalanmalar nedeniyle istenen siyasi seviyeye ulaşmadı. Zira ABD'liler bir gün Kürt güçlerden kurtulacaklarını, bir başka gün kurtulmayacaklarını söylüyorlar. Bu nedenle Kürt güçlerle diyalog durduruldu" dedi.

Muallim, YPG'nin istikrarlı bir politikası olmadığının altını çizdi.