Esad rejiminin saldırısında 3 çocuk öldü Esad rejiminin İdlib’de bulunan mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında 3 çocuk hayatını kaybederken, 5 sivil yaralandı. İHA | 09.07.2019 - 15:39..

Esad rejimi, İdlib’de bulunan mülteci kampına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı. DÜNKÜ SALDIRIDA DA 3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, yaralıları yakınlardaki hastanelere kaldırdı. Esad rejiminin, dün İdlib ve Hama arasındaki kırsal bölgelerdeki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti. Facebook'ta paylaş

