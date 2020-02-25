taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1331
Euro
6.6709
Altın
1646.48
Borsa
114364.53
Gram Altın
325.29
Bitcoin
57739.33

Esad sivilleri vurdu: 20 ölü

Esad rejiminin ve Rusya'nın İdlib'in farklı bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İHA | 25.02.2020 - 21:27..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, İdlib'in şehir merkezi ile Maarrat Misrin ve Biniş bölgelerini hedef aldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırılarda İdlib'in şehir merkezinde 6, Maarrat Misrin'de 11, Biniş'te 3 olmak üzere 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Esad sivilleri vurdu: 20 ölü

ÖLENLERİN ARASINDA 7 ÇOCUK VAR

İdlib sivil savunma yetkilileri de, Maarrat Misrin bölgesinde mültecilerin kampının 4 füze ile hedef alındığı saldırıda 7'si çocuk, 1'i kadın olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 12'si çocuk 44 kişinin yaralandığını söyledi.

Sivil savunma ekipleri, saldırıların yaşandığı bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Esad sivilleri vurdu: 20 ölü

İlginizi Çekebilir
NATO komutanı:Türkiye'nin S-400 alması ilişkimizi etkilemedi
NATO komutanı Tod Wolters, Türkiye'nin S-400 alması ABD ile ilişkileri etkilemediğini söyledi ve müttefiklik vurgusu yaptı.
Rusya’da bir öğretmen derse alkollü girdi
Rusya’da teknoloji dersi öğretmeni, alkollü bir şekilde sınıfa girince işinden oldu. Öğretmenin o hallerini dersteki öğrencileri görüntüledi.
ABD'de kahraman papağan aileyi yangından kurtardı
Louis adında bir papağan, ‘yangın’ diye bağırarak, birlikte yaşadığı aileyi yangından kurtardı, ancak kendisi kurtulamadı.
Hindistan kentleri hava kirliliğinde zirvede
Hava kirliliğinin tehlikeli düzeyde olduğu Hindistan'da 21 kent, bu alanda üst sıralarda yer alıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Fox muhabirine ayar
Erdoğan'dan Fox muhabirine ayar
1098
Mısır'ın devrik lideri Mübarek öldü
Mısır'ın devrik lideri Mübarek öldü
395
Devlet Bahçeli'den Ozan Ceyhun tartışmalarına ilk yorum
Devlet Bahçeli'den Ozan Ceyhun tartışmalarına ilk yorum
318
Ankara'da koronavirüs alarmı
Ankara'da koronavirüs alarmı
797
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nda koronavirüs tespit edildi
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nda koronavirüs tespit edildi
107
Ankara'ya inen Tahran uçağından ilk bilgiler
Ankara'ya inen Tahran uçağından ilk bilgiler
506
OYAK, Total ve M Oil'i satın aldı
OYAK, Total ve M Oil'i satın aldı
129
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir