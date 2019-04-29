Esad, YPG kontrolündeki Rakka'ya operasyon başlattı

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD, ABD öncülüğündeki koalisyonun hava desteğiyle Rakka'nın Tabka ilçesindeki Tabka Barajı'nın kontrolünü 3 yıl önce ele geçirmişti.

Terör örgütü YPG/PKK'ya katılan ABD'li ve İngiliz teröristlerin barajda yüzerken çektikleri fotoğraf tepki çekmişti.

ESAD OPERASYON BAŞLATTI

YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolünde bulunan Tabka'nın güneybatısına Suriye ordusu tarafından operasyon başlatıldı.

RUSYA HAVADAN DESTEK VERDİ

Operasyonda Suriye ordusunun, üç kilometrelik bir ilerlemeyle Cedin ve Şaeb el Zukr bölgelerini Suriye Demokratik Güçleri’nden aldığı belirtildi.

ABD ETKİSİZ KALDI

Saldırı sırasında Suriye ordusuna Rusya havadan destek verdi. Bu sıralar ABD'ye ait uçaklar taciz uçuşu gerçekleştirse de etkili olamadı. ABD'nin Rusya'nın kara ve hava harekatından çekindiği ifade edildi.