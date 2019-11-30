Esad'ın açıklaması Kürtleri kızdırdı

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşın sonuna doğru gelindi. Rusya'da aldığı destekle ayakta kalan Esad'ın hedefinde terör örgütü YPG var.

Amerika'nın ve Fransa'nın bölgedeki teröristlere destek olduğunu belirten Esad, Kürtleri yok saydı.

"KÜRTLER HALK DEĞİLDİR"

Kürtlerin halk olmadığını savunan Esad, bölgedeki herkesin Suriyeli olduğunu söyledi.

Esad, "Bugün Fransa, İngiltere ve ABD Kürtleri desteklemeyi istedikleri bahanesiyle uluslararası hukuku ihlal ediyor ama Kürtler Suriyelidir ve ayrı bir halk değildir" şeklinde konuştu.

Suriye'de yaşayan Kürtleri geçmişte de yok sayan Esad, bölgede yaşayan insanlara kimlik kartı bile vermiyordu.