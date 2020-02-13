Esad'ın parlamentosu sözde soykırımı kabul etti

Sahada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) amansız mücadelesi ve kararlılığı karşısında eli kolu bağlanan Esad, çareyi soykırım yalanını kabul etmekte buldu.

Ermeni medyasında yer alan bir habere göre, Suriye Parlamentosu sözde Ermeni soykırımını tanıyan ve kınayan tasarıyı kabul etti.

"KABUL EDİLMESİ GEREKLİYDİ"

Haberde, Parlamento Sekreteri Rami Saleh'in "Her ne kadar daha önce Ermeni Soykırımı kurbanlarının hatıralarına saygılarını sunduklarını hatırlatsa da bu tasarısının kabul edilmesinin gerekli olduğunu" ifadelerine yer verildi

"AYNI SUÇ SURİYE HALKINA KARŞI İŞLENİYOR"

Suriye'nin Ermenistan Büyükelçisi Muhammed Hac İbrahim de, "Geçmişte soykırım suçu işleyenlerin haleflerinin aynı suçu bugün teröristler aracılığıyla Suriye halkına karşı işlediğini" savundu.