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Esen Güler: Sapoga Kajmer kemiklerimi kırdı

Sagopa Kajmer hakkında eski eşinden kan donduran iddialar...

Haber Merkezi | 03.04.2019 - 07:11..
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Rapçi Sagopa Kajmer ismiyle tanınan ünlü rapçi Yunus Özyavuz'un eski eşi Kolera lakaplı Esen Güler, eski eşi Sagopa ile ilgili yaptığı açıklamalarla sosyal medyada çok konuşuldu.

Esen Güler: Sapoga Kajmer kemiklerimi kırdı

Güler, eski eşinin kendisinin kemiklerini kırdığını ifade ederek, eski eşini savunan takipçilerine de küfür ve hakaretler yağdırdı.

"EZİK BÜZÜK OLMUŞUM"

Güler, "Kemiklerimi kırdı. Sokaklarda dizlerimin üzerinde ağladım ve acı çektim. Amacım ne pirim kasmak ne de dikkat çekmek bu benim savaşım siz anlamazsınız. Darbeye dayalı olarak omurlarım, disklerim pert olmuş. Ezik büzük olmuşum. Çıkan fıtıkları saymıyorum bile." ifadelerini kullandı.

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