Esenler Erokspor'da Osman Özköylü dönemi sona erdi

1. Lig'de mücadele eden Esenler Erokspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Normal sezonu Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetlerin arkasında 3. sırada tamamlayan İstanbul temsilcisinde, bir veda gerçekleşti.

Sarı-yeşilliler, 2025 yılının Mart ayında göreve getirilen teknik direktör Osman Özköylü ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

"BUNDAN SONRAKİ KARİYERLERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Esenler Erokspor'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Osman Özköylü ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma sağlanarak sona erdirmiştir. Sayın Osman Özköylü ve teknik ekibine, kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.”

PUAN ORTALAMASI 1.83

54 yaşındaki Osman Özköylü, Esenler Erokspor'un başında 48 karşılaşmaya çıktı.

Deneyimli teknik direktör, maç başına 1.83 puan ortalaması tutturdu.

PFDK'YA SEVK EDİLMİŞTİ

Özköylü, ligin 38. ve son haftasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta "Sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

ESENLER EROKSPOR, PLAY-OFF FİNALİNDE

1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off heyecanı, yarınki 1. tur karşılaşmalarıyla başlayacak.

Doğrudan play-off finaline yükselen Esenler Erokspor'un yanı sıra Çorum FK ve Ankara Keçiörengücü, play-off'ta ilk kez mücadele edecek.

Daha önce birer kez play-off'tan Süper Lig vizesi alan Pendikspor ikinci, Sipay Bodrum FK ise üçüncü defa play-off'ta yer alacak.

Yarın saat 20.00'de başlayacak ilk tur müsabakalarında Çorum FK ile Ankara Keçiörengücü, Bodrum FK ile Pendikspor karşılaşacak.

Yarınki mücadeleleri kazanacak ekipler, 2 maç üzerinden oynanacak 2. turda 11 ve 15 Mayıs'ta karşılaşacak.

Bu turu geçecek ekip de 24 Mayıs Pazar günü Konya Büyükşehir Stadı'ndaki finalde Esenler Erokspor'un rakibi olacak.