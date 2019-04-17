Esenler halkı, mangala 'Evet' dedi

15 Temmuz Millet Bahçesi’nde mangal uygulamasının devam edip etmemesi için sandığa gidip oy veren 3 bin 651 vatandaşın 2 bin 446’sı mangal yakılmasına ‘Evet’ derken, bin 205’i ise ‘Hayır’ dedi.

MANGAL YAPILSIN MI, YAPILMASIN MI OYLAMASI

Esenler halkı, 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde mangal uygulamasının devam edip etmemesi için sandık başına gitti. Özellikle hafta sonları sadece Esenler değil, çevre ilçelerden de gelen vatandaşlarla tıklım tıklım dolan 15 Temmuz Millet Bahçesi’ne gösterilen ilgi, ilginç bir sıkıntıyı da beraberinde getirdi. Millet bahçesinin yakınlarında oturan vatandaşlar mangal yapılmasına itiraz ederken kimi vatandaş ise mangal uygulamasının devam etmesini istedi. Millet bahçesi girişine konulan sandıkta oyunu kullanan vatandaşların çoğu, mangal uygulaması için evet oyunu kullandı. Bugün halk oylamasından çıkan sonuçlara göre 3 bin 650 kişi oy kullandı.

SANDIKTAN MANGALA DEVAM KARARI ÇIKTI

Mangal konusunda belediyeye gelen talepleri değerlendiren Esenler Belediyesi de mangal uygulamasının devam edip etmemesi yönünde alınan kararı açıkladı. Ziyaretçiler iki hafta boyunca kullandıkları oylarla 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde mangal yapılmasına karar verdi. Sandık sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2 bin 446 kişi “evet”, bin 205 kişi ise “hayır” oyu kullandı. Sonuçlarda evet oyunun fazla olmasıyla birlikte mangal uygulamasına devam edilmesine karar verildi.

"HALKA SORUP KARAR VERMEK EN DOĞRUSU"

Halkın görüşünün sandığa yansımasının önemli olduğunu ifade eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Millet bahçemiz içerisinde mangallarla ilgili değişik alanlar oluşturduk. Bu mangallar yakıldıkça zaman zaman özellikle civar evler de ve parkın içerisinde millet bahçesi içerisinde bulunanlardan şikayetler gelmeye başladı. ‘Biz duman kokusu altında millet bahçesinde piknik yapmak istemiyoruz’ diyenler oldu. Bir iş yaparken halka sorarak karar vermek her zaman çok daha isabetli olur. Eğer bir yanlışlık varsa herkes itiraz edebilir. Herkesin itiraz etme hakkı vardır. Herkesin kendi hukukunu koruma hakkı vardır” dedi.

"ÇOĞUNLUK NE DERSE O OLUR"

Evet oyunun çıkmasına sevinen Arife Kapısızoğlu, “Evet kullandık. Mutlu olduk. Biz uzaklardan geldiğimiz için, mangalın etraftakilere zarar verdiğini düşünmüyorduk ama bunu bir oylama olarak düşünülüp Esenler Belediyesine bu konuda teşekkür ediyoruz. Ailece artık geliriz” şeklinde konuştu.



