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Esenler'de fırıncılar sokak ortasında birbirine girdi

Esenler'de sokağa çıkmanın yasak olduğu dün sabah saatlerinde, sopalarla birbirine giren 10 fırıncıya toplam 31 bin 800 lira para cezası kesildi.

DHA |
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Esenler'de fırıncılar sokak ortasında birbirine girdi

İstanbul Esenler'de sokağa çıkma yasağından ardından istenmeyen görüntüler meydana geldi.

Olay, Nine Hatun Mahallesi Aziziye Caddesi üzerinde gerçekleşti.

SEYYAR EKMEK SATICILARIYLA, FIRIN ÇALIŞANLARI BİRBİRİNE GİRDİ

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle bazı fırıncılar seyyar olarak ekmek satışı yaptı.

Caddede bulunan bir ekmek fırının çalışanları ise araçlarıyla gelen kişilere tepki gösterdi.

Tartışmanın büyümesinin başlayan olaylarda 10 kişi, yumruk ve sopalarla kavga etmeye başladı.

Esenler'de fırıncılar sokak ortasında birbirine girdi ViDEO

31 BİN 180 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Kavga eden fırıncıları olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. Kavgaya karışan 10 kişiye sosyal mesafeyi korumadıkları için polis hıfzıssıhha kanunu kapsamında 31 bin 180 lira para cezası keserken, tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

Kameraya yansıyan görüntülerde ise, fırıncıların ellerindeki sopalarla birbirlerine saldırdıkları ve çevredekilerin ayırmaya çalıştıkları görülüyor.

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