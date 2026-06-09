Esenyurt'ta çatı yangını: Alevler dört binayı sardı

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Pınar Mahallesi 1250. Sokak'ta bulunan bir binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İlk olarak çatı bölümünde yükselen dumanlar, kısa sürede yerini alevlere bıraktı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangının büyümesini önlemek için geniş çaplı çalışma başlattı.

ALEVLER ÜÇ BİNAYA DAHA SIÇRADI

Bitişik nizam yapılaşmanın bulunduğu bölgede çıkan yangın, kısa süre içerisinde komşu üç binanın çatısına da yayıldı. Alevlerin hızla ilerlemesi nedeniyle bina sakinleri kendi imkanlarıyla evlerini tahliye etti.

Yoğun dumanın mahalleyi kapladığı olayda, vatandaşlar güvenli alanlara yönlendirilirken ekipler olası risklere karşı çevrede önlem aldı.

POLİS İKİ SOKAĞI TRAFİĞE KAPATTI

Yangın sırasında polis ekipleri, hem vatandaşların güvenliğini sağlamak hem de itfaiye araçlarının müdahalesini kolaylaştırmak amacıyla çevrede geniş güvenlik çemberi oluşturdu.

Binaların bulunduğu bölgeye yakın iki sokak araç ve yaya geçişine kapatılırken, vatandaşların yangın alanına yaklaşmasına izin verilmedi.

İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERİ KONTROL ALTINA ALDI

İtfaiye ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yangın, çevredeki diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alındı. Uzun süren müdahalenin ardından alevler tamamen söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte bölgede güvenlik önlemleri bir süre daha sürdürüldü.

ÇATILARDA HASAR OLUŞTU

Yangında dört binanın çatı bölümlerinde ciddi hasar meydana geldi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı olurken, hasarın boyutunun yapılacak incelemelerin ardından netleşeceği belirtildi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

Mahalle sakinleri tarafından kaydedilen görüntülerde, çatılardan yükselen yoğun alevler ve gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar dikkat çekti. Vatandaşların endişeli bakışlarla söndürme çalışmalarını takip ettiği anlar da görüntülere yansıdı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.