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Esenyurt'ta eski eşini kaçırıp, darbeden zanlı tutuklandı

Eski eşi tarafından yolu kesilerek bir kulübeye götürülerek darbedilen bunu da sosyal medyadan duyuran kadının yardımına polis koştu. Eski koca, gizlendiği konteynerde yakalandı.

DHA |
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Esenyurt'ta eski eşini kaçırıp, darbeden zanlı tutuklandı

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Semine Eylence adlı kadın, Twitter'deki hesabından paylaştığı videoda eski eşi Recep Y.'den aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle yaklaşık 5 yıldan bu yana ayrı yaşadıklarını, 3 yıl önce ayrıldığını anlattı.

Eylence, dün saat 06.45 sıralarında işe gitmek üzere evden ayrıldığı sırada Recep Y.'nin (50) yanına yaklaştığı beyaz renkli bir otomobile kendisini zorla bindirdikten sonra dayak attığını anlattı.

Esenyurt'ta eski eşini kaçırıp, darbeden zanlı tutuklandı VİDEO

HEM SİLAH HEM BIÇAK GÖSTERDİ

Eylence, kızlarından birisinin çektiği videoda, "Beni kulübe gibi bir yere götürerek, dayak atmaya devam etti. 'Hepinizi öldüreceğim' diye tehditlerde bulundu. Bir ara silahını gösterdi. Ayrıca bıçak gösterdi. Saat 07.00'den 11.00'e kadar beni burada tuttu. Ömrüm dayak yemekle geçti. Her tarafımda ezikler var. Polise gidip ifade verdim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne olur yetkililerden yardım istiyorum." dedi.

Esenyurt'ta eski eşini kaçırıp, darbeden zanlı tutuklandı

KORUMA VERİLDİ

Semiye Eylence, bir süre sonra tanımadığı bir kişinin gelerek kendisini buradan çıkardığını anlatırken, polise giderek Recep Y.'den şikayetçi olduğunu bildirdi. Eski eşinden şiddet gören Semine Eylence'ye 2 ay süreyle 'uzaklaştırma tedbiri çağrı üzerine koruma' istenirken, ayrıca elektronik kelepçe için evrak düzenlendi.

Esenyurt'ta eski eşini kaçırıp, darbeden zanlı tutuklandı

KONTEYNERDE YAKALANDI, TUTUKLANDI

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan Recep Y.'yi bugün Başakşehir'deki Şahintepe Mahallesi'nde kaldığı konteynerde bir kuru sıkı tabanca ile yakalandı.

Recep Y.'nin hakkında, bu yıl 'kasten yaralama tehdit hakaret kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', geçen 4 yıl içerisinde, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 3 kez, 'tedbir kararına aykırılık', 2 kez tehdit, kasten yaralama ve 6 bin 137 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

Esenyurt'ta eski eşini kaçırıp, darbeden zanlı tutuklandı

Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Recep Y., tutuklandı.

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