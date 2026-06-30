Esenyurt’ta iki aile sokak ortasında birbirine girdi

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Geçtiğimiz pazar günü İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi’nde, iki aile arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede karşılıklı gerilimin artmasıyla kontrolden çıktı.

Dakikalar içinde büyüyen olayda taraflar, sokağa çıkarak kalabalık şekilde karşı karşıya geldi.

SOPALARLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte iki aileden onlarca kişi, sokak ortasında birbirine sopa ve benzeri cisimlerle saldırdı.

Uzun süre devam eden arbede sırasında çevrede büyük panik yaşanırken bazı vatandaşlar, evlerine ve iş yerlerine çekilerek güvenlik sağlamaya çalıştı.

MAHALLEDE GERGİN ANLAR

Kavga sırasında sokakta adeta savaş ortamını andıran görüntüler ortaya çıktı. Gürültü ve kargaşa nedeniyle mahallede yaşayan vatandaşlar durumu endişeyle takip etti.

Olayın büyümesi üzerine çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

POLİS MÜDAHALESİYLE SONA ERDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar güçlükle ayrıldı. Ekiplerin kontrolü sağlamasının ardından kavga sonlandırıldı.

Olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, tarafların sakinleştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı.