Esenyurt'ta silahlı dehşet: Tartıştığı kişinin evine kurşun yağdırdı

Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'nde, bir kadın ile bir erkek arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Olayın ardından kadının ağabeyi, tartıştığı kişiyi telefonla aradı.

Taraflar arasında başlayan görüşmenin kısa sürede hakaret ve küfürleşmeye dönüştüğü öne sürüldü.

Yaşanan gerginliğin ardından şüpheli, elindeki silahla karşı tarafın evine gitti.

EVİN ÖNÜNDE PEŞ PEŞE ATEŞ AÇTI

İddiaya göre, evin önüne gelen silahlı şüpheli, çevrede bağırarak tehditlerde bulundu. Ardından silahını çıkararak evin bulunduğu noktaya doğru art arda ateş etti.

Silah sesleri mahallede büyük paniğe neden olurken, çevrede bulunan vatandaşlar can havliyle güvenli alanlara kaçtı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Saldırıda herhangi bir kişinin vurulmadığı ve olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Silahlı şüpheli, ateş açtıktan sonra olay yerinden koşarak uzaklaşırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

POLİS ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Olay yerine gelen ekipler, çevrede inceleme yaparak delil topladı. Kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin olayın çıkış nedenine ilişkin soruşturması sürüyor.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan silahlı saldırı çevrede bulunan bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin evin önüne gelerek bağırdığı, ardından silahını ateşlediği ve daha sonra olay yerinden koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.