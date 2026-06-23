Esenyurt'ta yıkım sırasında yan bina hasar gördü

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde kentsel dönüşüm çalışması sırasında yaşanan olay, mahallede büyük paniğe neden oldu. Hürriyet Mahallesi Üveyik Sokak’ta sürdürülen yıkım çalışması esnasında 4 katlı bir binanın, kontrolünü kaybederek yan binanın üzerine devrildiği bildirildi.

Olayda bitişikte bulunan 3 katlı binanın ikinci ve üçüncü katlarında ciddi yapısal hasar oluştu.

YIKIM SIRASINDA KONTROL KAYBI YAŞANDI

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 4 katlı bina, çalışma sırasında dengesini kaybederek yan binaya doğru devrildi. Devrilen yapının etkisiyle bitişikteki binanın bazı duvarları yıkılırken, yapı kısmen zarar gördü.

Mahalle sakinleri, yıkımın kontrolsüz ilerlediğini ve büyük bir gürültüyle çökme yaşandığını ifade etti.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri yönlendirildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, hasar gören binada inceleme başlatıldı.

Esenyurt Belediyesi’ne bağlı zabıta ve mühendis ekiplerinin de olay yerine gelerek teknik değerlendirme yaptığı öğrenildi.

CAN KAYBI YA DA YARALANMA YAŞANMADI

Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmaması olası bir faciayı önledi. Ancak iki katlı yapının bazı bölümlerinde ciddi hasar meydana geldi.

Bina sakinleri güvenlik amacıyla tahliye sürecine alınırken, bölgedeki riskli alanlar şeritlerle kapatıldı.

MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Hasar gören binada yaşayan Feridun Yörük, olay sırasında ailesiyle birlikte evde olduklarını ve büyük bir korku yaşadıklarını söyledi.

Yörük, yıkımın kontrolsüz yapıldığını savunarak, “Biz zaten korkuyorduk, camdan bakıyorduk. Tedbir almadan yıkıma başladılar. Komple bizim üzerimize geldi bina.” ifadelerini kullandı.

O sırada evde bulunan Berat Yörük ise büyük panik yaşadıklarını belirterek, “Korktuk, zar zor kaçtık. Ev kalabalıktı. Aşağı indik, tepki gösterdik, operatör kaçıp gitti.” dedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili Esenyurt Belediyesi ekiplerinin teknik inceleme başlattığı, yıkım sürecinin nasıl kontrolden çıktığının araştırıldığı bildirildi. Yetkililer, hasarın boyutunun tespiti için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.