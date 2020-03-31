Eser Yenenler ve eşine karantina yaramadı

Haziran 2019'da dünyaevine giren Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, Ekim 2019'da oğulları Kuzey'i kucaklarına almıştı.

Berfu Yenenler, YouTube kanalı açtı ve ilk röportajını eşi Eser Yenenler ile yaptı.

Kanalda eşinin yaptıklarına artık isyan eden Eser Yenenler, eşine “Sen artık dijital dünyada yükselen bir yıldızsın. Ama biraz yavaş git. Sonra çok düşman kazanırsın. Kanal senin diye densizlik yapma ihtimalin yok. Çünkü montajcı dahil sana yardım eden herkes yakın arkadaşım.

"ÇOCUĞA DEĞİL BANA BAKIYOR"

Kuzey’e göz kulak olmak için kurduğumuz kamera sistemi benim aleyhime döndü. Berfu herhangi bir konuda atıştığımız zaman hemen görüntüleri ortaya çıkarıyor. Kanıt olarak kullanıyor. Karantina değil, hapis.” dedi.

Eser'in sözünü kesip araya giren Berfu Yenenler, “Koronavirüs nedeniyle Çin’de boşanma sayısı artmış.” dedi.

"BOŞANMALAR ARTMIŞ"

Eser Yenenler, “24 saat beraberiz. Bu hiç kolay değil. Tartışmalarımız arttı. Habersiz beni çekip sosyal medyada paylaşıyorsun.” karşılığını verdi.

Berfu Yenenler biraz bozuldu ve finali “İğrenç bitirdik, b.k gibi oldu.” sözleriyle yaptı.