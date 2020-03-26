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Eşi eve almayınca, gizlice girip kendini balkona kilitledi

Antalya'da tartıştığı eşi Y.Z. tarafından eve alınmayan koca H.Z., gizlice içeri girip, kendisini balkona kilitledi. Polis tarafından gözaltına alınan koca, eşine "Seni seviyorum" diye seslendi.

DHA | 26.03.2020 - 16:43..
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Antalya'nın Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde tartıştığı eşi Y.Z. tarafından eve alınmayan H.Z., kimse yokken gizlice ikinci kattaki daireye girdi.

Kendini balkona kilitleyen H.Z., yakınlarına intihar edeceğini belirten bir mesaj attı. Bunun üzerine Y.Z., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLERİ GÖRÜNCE ALT BALKONA ATLADI

İhbar üzerine eve sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipleri gören H.Z., kendisini bir alt balkona bıraktı. Ekipler, H.Z.'yi etkisiz hale getirip, itfaiye merdiveniyle indirdi.

Eşi eve almayınca, gizlice içeri girip, kendisini balkona kilitledi -2

SENİ SEVİYORUM DEDİ AMA KARŞILIK BULAMADI

H.Z., eşine defalarca "Seni seviyorum" diye seslendi. Y.Z. ise "Ben psikopat koca ile hayatını sürdürmek istemiyorum." yanıtını verdi.

Eşi eve almayınca, gizlice içeri girip, kendisini balkona kilitledi -3

EŞİNDEN AYAKKABILARINI İSTEDİ

Polise ayağında ayakkabısı olmadığını söyleyen H.Z., eşi Y.Z.'den getirmesini istedi. Eşinin bu talebini reddeden Y.Z, "Sana bir de ayakkabı mı getireceğim. Ayakkabısız git" dedi.
Polis tarafından getirilen ayakkabıyı giyen H.Z., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Eşi eve almayınca, gizlice içeri girip, kendisini balkona kilitledi -1

Eşi eve almayınca, gizlice içeri girip, kendisini balkona kilitledi -4

Eşi eve almayınca, gizlice içeri girip, kendisini balkona kilitledi -5

Eşi eve almayınca, gizlice içeri girip, kendisini balkona kilitledi -6

Eşi eve almayınca, gizlice içeri girip, kendisini balkona kilitledi -7

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