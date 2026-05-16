Eşi fakirlik belgesi alan AK Partili Hüseyin Altınsoy özür diledi

AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy'un eşinin muhtarlıktan fakirlik belgesi aldığı iddia edildi.

İddiayı, CHP milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyurdu.

"HARÇ ÖDEMEMEK İÇİN FAKİRLİK BELGESİ ALMIŞ"

Akdoğan, yayınladığı videoda, Altınsoy'un eşinin bir tapu davası açmak için mahkemeye başvurduğunu, dava için gerekli harcı ödememek için de muhtarlıktan fakirlik ilmühaberi alarak dava dosyasına eklettiğini öne sürdü.

"SORUŞTURMA AÇILDI"

Bunun üzerine davalı taraf avukatının milletvekilinin eşinin harç ödeyemeyecek durumda olup olmadığını mahkemede gündeme getirmesi üzerine konunun Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'na yansıdığını belirten Akdoğan, Başsavcılık tarafından hem Altınsoy'un eşi hem de belgeyi veren muhtar hakkında soruşturma başlatıldığını iddia etti.

Akdoğan, X hesabından yaptığı ikinci bir paylaşımda da konuyla ilgili belgeleri yayınladı.

"EŞİMİN KARDEŞLERİ ADLİ YARDIMA BAŞVURDU"

Hüseyin Altınsoy, iddiayla ilgili X hesabından açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Kamuoyunda bahsi geçen dava, eşimle birlikte dört kız kardeşin erkek kardeşlerine karşı birlikte açtığı muris muvazaası nedeni ile tapu iptal tescil davasıdır" diyen Altınsoy, eşinin kız kardeşlerinin ekonomik durumlarının zayıf olması nedeniyle mahkemeye adli yardım başvurusunda bulunduklarını savundu.

"MÜŞTEREK DAVA OLMASI HASEBİYLE"

Altınsoy açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Müşterek dava olması hasebiyle, 4 kız kardeşin ortaklığı ile dava 2025 yılı 8. ayda açılmıştır.

Hem eşimin hem de benim adli yardımı hukuken ve vicdanen kabul etmemiz mümkün değildir. Yargısal süreç içerisinde mahkeme ara kararı gereğince mahkeme harcı, verilen süre içerisinde (2026 9. ay) tamamlanacak ve yasal süreç devam ettirilecektir.

"KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Siyasi sebeple de olsada kamuoyuna bu şekilde gündeme gelmemden dolayı derin bir üzüntü duyduğumu ve kamuoyundan özür dilediğimi açıkça ifade etmek istiyorum.

CHP’liler tarafından konunun istismar edilerek, tarafımın bilgisi ve ilgisinin olmadığı bir hususun bu şekilde dile getirilmesi nedeni ile ayrıca üzüntü duyduğumu belirtmek istiyorum.

"CHP KENDİ İÇERİSİNDE DE BU HASSASİYETİ SAĞLASIN"

CHP, kendi içerisinde de bu hassasiyeti sağlarsa memnuniyet duyarım. Bu hassasiyetlerini Uşak, İstanbul, Antalya gibi illerde de devam eden hukuki süreçleri takip etmelerini hatırlatır, kamuoyuna saygılarımla arz ederim."