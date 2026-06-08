Eşi Reshad Strik’ten Gamze Özçelik’e yıl dönümü paylaşımı geldi
Aşklarını da evliliklerini de ilk günden beri gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gamze Özçelik ile Reshad Strik çiftinden romantik bir paylaşım geldi.
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Yıllar önce ekranlara veda eden, kurduğu dernekle yardımlar yapan Gamze Özçelik, Reshad Strik ile Haziran 2024'te gerçekleştirdikleri sürpriz bir törenle hayatlarını birleştirmiş, bu mutlu haberi sevenleriyle paylaşmıştı.
İKİNCİ YIL KUTLAMASI
Evliliklerinin ikinci yılını kutlayan çiftten Reshad Strik, sosyal medyada romantik paylaşımlarıyla dikkat çekti. Strik'in paylaşımına fanlardan beğeni yağdı.
"RUHUNA AŞIK OLDUM"
Strik, Gamze Özçelik için "Eşime çok destek vermem lazım. Gamze gerçekten çok mücahit bir kadın. Yardım etmek ve sadaka vermek için her türlü zorluğu göze alıyor. Onun yardımseverliği ve ruhuna aşık oldum. Bir de güzel kadın. Helal olsun diyorum ve her zaman şaşırıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi