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Eşi tarafından darbedilen kadın bebeğini kaybetti

Adana'da imam nikahlı eşinin darbetmesi sonu bebeğini kaybeden kadın, 20 gün sonra yoğun bakımdan çıktığında eşinden şikayetçi olduğunu söyledi.

İHA | 27.05.2019 - 10:01..
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Seyhan ilçesinde pazarcılık yapan 26 yaşındaki Abdulkadir Ç. 4 yıl önce uzaktan akrabası olan 20 yaşındaki Hikmiye A. ile dini nikahla evlendi. Çiftin bu evlilikten bir yıl sonra bir kız çocuğu oldu. Hikmiye A. bir süre sonra ikinci bebeğine hamile kaldı. 8 aylık hamile Hikmiye A. olay günü sabah 05.30 sıralarında hastaneye getirildi. Genç kadın hastanede 8 aylık kız bebeğini kaybetti. Kendisi de hayati tehlikesi olduğu için yoğun bakıma alındı.

Bu sırada genç kadının yüzünde morluklar, kaburgasında kırık, kafasında darp izi olduğu için doktor olayı polise bildirdi.

KALP MASAJI YAPARKEN KABURGALARINI KIRDIĞINI İDDİA ETTİ

Polis kocayı gözaltına aldı. İddiaya göre, koca Abdulkadir Ç. eşinin sabaha karşı rahatsızlandığını, daha sonra kendi imkanlarıyla onu hastaneye götürmek için yola çıktığını ancak yolda nefesi de kesildiğini bu nedenle kendisine tokat attığını, yüzündeki morlukların ve kafasındaki darbın bundan dolayı olduğunu, hatta eşine kalp masajı yaptığını, bu sırada kaburgasının kırıldığını, onu darp etmediğini kurtarmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen koca tutuklanmıştı.

Adana'da eşi tarafından darbedilen kadın bebeğini kaybetti ViDEO

Eşi tarafından darbedilen kadın bebeğini kaybetti

"UYKUMDA BİLE DÖVÜYORDU"

Olaydan yaklaşık 20 gün sonra kendine gelen ve yoğun bakımdan çıkan Hikmiye A. ise ifade verdi. Genç kadının doğmamış bebeğinin ölümüne kocasının neden olduğunu ileri sürerek, "Kocamla evleneli 4 yıl oldu. Ben resmi nikah yapmasını istedim ancak o bir türlü yapmadı. Bu nedenle tartışmalarımız oluyordu. Bana kızıp beni dövüyordu. Birinde uykumda bile beni dövdü. En sonda yine resmi nikah yüzünden tartıştık daha sonra arkamdan kafama vurdu daha sonra gözümü hastanede açtım. O arada ne olduğunu hatırlamıyorum. Uyandığımda bebeğimi kaybetmiştim. Kocamdan şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

Genç kadın tek çocuğunu da alarak babasıyla Mardin'e gitti.

Eşi tarafından darbedilen kadın bebeğini kaybetti

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