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Eşinden boşanınca adliye önünde halay çekti

Boşanmasını adliye önünde kutlayan kadın, çevredekilere de baklava, kuru pasta ve içecek ikram etti.

AA | 15.01.2020 - 12:37..
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Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan 6 çocuk annesi 39 yaşındaki Ayten Kılıç, mahkeme kararıyla eşinden ayrılması üzerine adliye önününde davul zurna eşliğinde çocuklarıyla halay çekti.

ÇOCUKLARI DESTEK VERDİ

Daha sonra kurduğu masaya baklava, kuru pasta ve içecekleri koyan kadın, vatandaşlara ikramda bulundu. Boşanmasını kutlayan Ayten Kılıç'a çocukları da destek verdi.

Eşinden boşanınca adliye önünde halay çekti VİDEO

"ADAK ADAMIŞTIM, BAKLAVA DAĞITACAĞIM DEDİM"

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden 1,5 yıl sonra boşanabildiğini belirten Ayten Kılıç, "2 yıldır evliydim, evliliğim 2 ay sürdü, 2 aydan sonra mahkemeye başvurduk ve 1,5 yıldır boşanmaya çalıştım, dava yeni bitti. Adak adamıştım, 'Kurtulacağım gün baklava dağıtacağım' dedim ve yaptım. Ben de çocuklarım da çok sevinçliyiz. Mahkemeyi kazandım, kutluyorum." ifadesini kullandı.

Eşinden boşanınca adliye önünde halay çekti

Eşinden boşanınca adliye önünde halay çekti

Eşinden boşanınca adliye önünde halay çekti

Eşinden boşanınca adliye önünde halay çekti

Eşinden boşanınca adliye önünde halay çekti

Eşinden boşanınca adliye önünde halay çekti

Eşinden boşanınca adliye önünde halay çekti

Eşinden boşanınca adliye önünde halay çekti

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