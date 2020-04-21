Efeler İlçe Merkezi Cumhuriyet Mahallesi’nde, özel bir bankada silahlı güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen ve iddiaya göre ailevi sebeplerden dolayı bunalımda olduğu öğrenilen H.T. isimli şahıs gece yarısı yanında silahla evine geldi.

Eşini, çocuklarını ve misafirleri silahla rehin aldı

EŞİNİ, ÇOCUKLARINI VE KOMŞULARI REHİN ALDI

Evdekilere kapıyı açtırmaya ikna eden şahıs, daha sonra yanındaki silahı çekerek eşi B.T. ile birlikte iki çocuğunu ve evde bulunan komşularını rehin aldı. İmdat çağrısı üzerine eve gelen polis ekipleri şahsın silahlı olduğunu öğrenince durumu Cumhuriyet Savcısı’na bildirdi.

POLİSİN İKNASIYLA TESLİM OLDU

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısı rehineleri kurtarmak için operasyon planı yaptı. Bu arda olay yerine tam donanımlı Özel Harekat Polisleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekiplerinin çalışmaları sırasında şahıs ikna edilerek silahı ile birlikte teslim oldu.

MAHALLE SAKİNLERİNE "SOSYAL MESAFE" UYARISI

Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olay nedeniyle tüm mahalle sokağa döküldü. Polis ekiplerinin sosyal mesafe uyarılarına rağmen dağılmayan şahıslar olay sona erdikten sonra evlerine çekildi.