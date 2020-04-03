Eşini öldürüp, kızını yaralayan sanığa 38 yıl hapis

Konya'nın Karatay ilçesinde, bir fabrikada temizlik işçisi olarak çalışan Niyazi Yetişir, boşanma davası açan eşi Sevda Yetişir'i, birlikte oldukları dönemde kendisini aldattığı iddiasıyla bulundurma ruhsatlı tabancasıyla vurdu.

KIZINI DA VURDU

Sevda Yetişir ağır yaralanırken Niyazi Yetişir, yolun karşısında bulunan kuaför dükkanına girerek, burada çalışan kızı Rabia Yetişir'e de 3 el ateş etti. Saldırgan kaçarken, anne- kız hastaneye kaldırıldı.

EŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, KIZI ENGELLİ KALDI

Sevda Yetişir, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisinin ardından taburcu olan kızı Rabia Yetişir ise omuriliğine saplanan mermi nedeniyle engelli kaldı.

"YARALAMA NİYETİYLE ATEŞ ETTİM"

Yakalandıktan sonra tutuklanan Niyazi Yetişir hakkında, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak adam öldürme ve yaralama' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yetişir, yargılama sırasındaki savunmasında eşini yolda tesadüfen gördüğünü, kendisini iteklemesi sonucu tabancayla ateş ettiğini anlatarak, ''Öldürmek amaçlı değil, yaralama amaçlı yanımdaki tabancamı çıkarıp, ateş ettim. Kendimi kaybettim.'' dedi.

TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Niyazi Yetişir, davanın karar duruşmasında, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezayı tahrik ve iyi hal indirimi ile 20 yıla indirdi.

38 YIL 9 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kızı Rabia Yetişir'e yönelik eyleminden dolayı da 'çocuğa ve altsoyuna karşı kasten öldürmeye teşebbüs ' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası da 16 yıl 8 aya düşürüldü. Yetişir'e, ayrıca ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 2 yıl 1 ay ceza verildi.

Tutuklu sanık, böylece toplam 38 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış oldu.

RESMİ OLARAK BOŞANMADIĞI İÇİN HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ ALDI

Niyazi Yetişir hakkında, İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi Başkanlığı tarafından akıl ve ruh sağlığının yerinde olduğu yönünde verilen raporun da yer aldığı gerekçeli kararda, Sevda Yetişir'in eşinden resmi olarak boşanmadan, çocuklarını da bırakarak başka bir erkekle başka bir şehirde yaşamasının Niyazi Yetişir'i sinirlendirdiği ve Yetişir'in de bu olay üzerine hiddetlendiği belirtilerek, haksız tahrik indiriminde bulunulduğu anlatıldı.

KIZINA KARŞI HAKSIZ TAHRİK UYGULANMADI

Niyazi Yetişir'in kızı Rabia Yetişir'e yönelik eyleminde verilen cezada ise haksız tahrik indiriminde bulunulmadığı bildirilen gerekçeli kararda şu ifadeler yer aldı:

"Suç tarihinde, mağdurenin çalıştığı dükkanın içerisine yakın mesafeden, mağdureyi hedef alarak üst üste ateş etmesi, mermilerin vücuda değdiği noktalar, mağdurda oluşan yara durumu dikkate alındığında sanığın öldürme kastı ile hareket ettiği anlaşılmıştır. Sanığın olaydan önce mağdur ile konuşmak istediği, mağdurun sanık ile konuşmak istemediği, sanığın eşini vurduktan sonra tekrar mağdurenin iş yerine geldiği, eylemi gerçekleştirdiği, Rabia'ya karşı işlenen suç bakımından sanık lehine mağdureden kaynaklanan herhangi bir haksız tahrik oluşturabilecek eylemin söz konusu olmadığı, mağdurenin olay tarihinde sanığı tahrik edecek hal ve hareketinin gerçekleşmediği anlaşılmıştır."

Genç kızın babası olan sanık ile konuşmaması ile erkek arkadaşıyla gezmesinin tahrik nedeni sayılamayacağı vurgulandı.