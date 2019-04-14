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Eşini yaralayan şahıs intihara kalkıştı

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vuran ve kendisini eve kilitleyen şahıs, tarım ilacı içerek intihara teşebbüs etti.

AA | 14.04.2019 - 14:38..
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İzmir'in Konak ilçesinde boşanma sürecinde olduğu eşi Hüsniye D.'nin bulunduğu Zafertepe Mahallesi'ndeki evine gelen Ramazan D., eşinin kapıyı açmaması üzerine komşularından yardım istedi.

KENDİSİ YARDIM İSTEDİ

Komşuların çifti uzlaştırmak niyetiyle ikna ettiği eşi, kapıyı açtı. Eve giren Ramazan D, kapıyı kilitledi ve tartışmanın ardından Hüsniye D.'ye yanında getirdiği tabancayla ateş etti. Karnından yaralanan Hüsniye D., kapıyı açarak yardım istedi.

Eşini yaralayan şahıs intihara kalkıştı

ÇİLİNGİR İLE ÇIKARILDI

Komşuların evden çıkararak bir süre sonra gelen ambulans ekibine teslim ettiği kadın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan kadının, ameliyata alındığı öğrenildi. Kadının evden çıkarılması sonrası kendisini eve kilitleyen Ramazan D. ise evden çilingirin kapıyı açması sonrası çıkarıldı.

Eşini yaralayan şahıs intihara kalkıştı

EVDEN UZAKLAŞTIRMA CEZASI VAR

Evde tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulunduğu belirlenen Ramazan D., ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin 4 çocuklarının bulunduğu, Ramazan D.'nin bir süre önce eşine uyguladığı şiddet nedeniyle evden uzaklaştırma cezası aldığı iddia edildi.

Eşini yaralayan şahıs intihara kalkıştı

KAPIYA OMUZ VURUP İÇERİYE GİRDİ

Hüsniye D.'nin komşusu Musa Alptekin, "Yukardan koştum, kapıyı kilitlemiş, kapıya vurdum. Açılmayınca apartmandan diğer arkadaşlar çıktı. Hemen polise haber verdik. Onlar gelinceye kadar kapıya vurdum. Bir ara kadın kapıyı araladı, o an kapıya omuz vurdum içeri girdim. Banyoda kadına vuruyordu. Bir ara sakinleştirdim sonra yine saldırdı, ben tuttum o an polisler geldi. Kadını aşağıya indirdik. Adamın eşini silahla yaralama anında orada yoktum." dedi.

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