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Eski ABD Başkanı George H. W. Bush öldü

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush'un 94 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

AA | 01.12.2018 - 08:07..
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Eski ABD Başkanı George H. W. Bush öldü

ABD'nin 43. başkanı George W. Bush tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Baba Bush" olarak bilinen 41. ABD Başkanı Bush'un hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bir süredir tedavi gören Bush'un, Teksas eyaletinin Houston kentinde öldüğü kaydedildi.

"BİR EVLADIN İSTEYEBİLECEĞİ EN İYİ BABA"

Açıklamada, "Jeb, Neil, Marvin, Daro ve ben kayda değer 94 yıllık yaşamının ardından babamız Bush'un öldüğünü açıklamaktan dolayı üzgünüz. George H.W. Bush yüksek bir karaktere sahipti ve bir evladın isteyebileceği en iyi babaydı." sözlerine yer verildi.

GEORGE H. W. BUSH KİMDİR

George H. W. Bush, 12 Haziran 1924 yılında ABD'de dünyaya geldi. George H. W. Bush'un babası da Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda senatör olarak görev yapmıştır. ABD Temsilciler Meclisi Teksas üyesi olarak 1967 yılında siyasi hayatına başladı. 1971 yılında ABD'de Birleşmiş Milletler Elçisi olarak görev yaptı. 1976 yılında CIA'nın genel drektörü olan Bush. 1981 yılında da Başkan Ronald Reagan'ın yanında Başkan Yardımcısı seçildi.

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush öldü

1988 yılıdnaki genel seçimlere Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olarak katıldı ve seçimleri kazanarak ABD'nin 41. başkanı oldu. George H. W. Bush'un dönemindeki en önemli olayı 1990 yılında Saddam Hüseyin'in Kuveyt'i işgal etmesi ve George H. W. Bush'un birçok Avrupa ve Ortadoğu ülkesinden aldığı destekle Kuveyt'e müdahale ederek Irak ordusunu Kuveyt'ten çıkartmasıdır. 4 yıl süreyle başkanlık yaptıktan sonra 1992 seçimlerinde Demokrat Partinin adayı Bill Clinton'a karşı seçimi kaybederek siyasi yaşamına nokta koydu.

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush öldü

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