Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürüp, intihara kalkıştı

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde eski belediye başkanı Orhan Aktaş kendisine ait akaryakıt istasyonunun eski çalışanı olduğu öğrenilen Şener Dursun’u akaryakıt istasyonuna çağırdı.

KARI KOCA OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İstasyona gelen Şener Dursun ve eşi Halime, eski belediye başkanı tarafından silahla vurularak olay yerinde hayatlarını kaybetti.

KENDİ KAFASINA ATEŞ ETTİ

Orhan Aktaş ise cinayeti işlediği tabanca ile kafasına sıkarak intihara teşebbüs etti.

MUHASEBİCİSİNİ YARALADIKTAN SPNRA EŞİ VE BİR AKRABASINI REHİN ALMIŞTI

Öte yandan 2009-2014 yılları arasında Ordu’nun Kabadüz ilçesinde belediye başkanı olarak görev yapan Orhan Aktaş, 4 Mart tarihinde ilçeye bağlı Başköy Mahallesi’ndeki evinde eski muhasebecisi Tayfun Ç.’yi tabancayla yaralayıp, eşi ve bir akrabasını da rehin almıştı.

TUTUKSUZ YARGILANIYORDU

İkna çalışmaları sonucu gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Orhan Aktaş’ın, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmasına karar verildiği öğrenildi. Cinayetle alakalı geniş çaplı soruşturma başlatıldı.