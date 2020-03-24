taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5226
Euro
7.0456
Altın
1577.24
Borsa
84246.17
Gram Altın
329.784
Bitcoin
42034.31

Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürüp, intihara kalkıştı

Ordu’nun Kabadüz ilçesi eski belediye başkanı, karı koca iki kişiyi silah ile vurarak öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti. Eski başkan yaklaşık 20 gün önce de silahla akrabalarını rehin almıştı.

İHA | 24.03.2020 - 07:24..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde eski belediye başkanı Orhan Aktaş kendisine ait akaryakıt istasyonunun eski çalışanı olduğu öğrenilen Şener Dursun’u akaryakıt istasyonuna çağırdı.

KARI KOCA OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İstasyona gelen Şener Dursun ve eşi Halime, eski belediye başkanı tarafından silahla vurularak olay yerinde hayatlarını kaybetti.

KENDİ KAFASINA ATEŞ ETTİ

Orhan Aktaş ise cinayeti işlediği tabanca ile kafasına sıkarak intihara teşebbüs etti.

Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürüp, intihara kalkıştı

MUHASEBİCİSİNİ YARALADIKTAN SPNRA EŞİ VE BİR AKRABASINI REHİN ALMIŞTI

Öte yandan 2009-2014 yılları arasında Ordu’nun Kabadüz ilçesinde belediye başkanı olarak görev yapan Orhan Aktaş, 4 Mart tarihinde ilçeye bağlı Başköy Mahallesi’ndeki evinde eski muhasebecisi Tayfun Ç.’yi tabancayla yaralayıp, eşi ve bir akrabasını da rehin almıştı.

Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürüp, intihara kalkıştı

TUTUKSUZ YARGILANIYORDU

İkna çalışmaları sonucu gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Orhan Aktaş’ın, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmasına karar verildiği öğrenildi. Cinayetle alakalı geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürüp, intihara kalkıştı

Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürüp, intihara kalkıştı

İlginizi Çekebilir
Kağıthane'de bir iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı
Kağıthane’de bir iş yeri iki otomobil ile gelen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 3 kişi yaralandı.
Osmaniye'de trafik kazası: 2 ölü 3 yaralı
Osmaniye’de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 3 kişi de yaralandı.
Gaziantep'te ağabeyini vuran şahıs kendini eve kilitledi
Gaziantep’te ağabeyini av tüfeğiyle ateş ederek yaraladıktan sonra kendini eve kilitleyen şahıs, polis ve psikologun ikna çalışması sonrası teslim oldu.
Aksaray'da genç kız tartıştığı arkadaşını vurdu
Aksaray’da genç kız, kavga ettiği arkadaşını pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Market ve toplu taşımalara koronavirüs tedbirleri
Market ve toplu taşımalara koronavirüs tedbirleri
310
Boris Johnson sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu
Boris Johnson sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu
39
Meksika Devlet Başkanı: Dışarı çıkmayı bırakmayın
Meksika Devlet Başkanı: Dışarı çıkmayı bırakmayın
22
Kanada Başbakanı: Yeter artık, eve gidin ve orada kalın
Kanada Başbakanı: Yeter artık, eve gidin ve orada kalın
7
Tonlarca sahte deterjan ve dezenfektan yakalandı
Tonlarca sahte deterjan ve dezenfektan yakalandı
32
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sokağa çıkma yasağı ilan etti
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sokağa çıkma yasağı ilan etti
4
Polonya'daki 500 Türk öğrenci Türkiye'ye getiriliyor
Polonya'daki 500 Türk öğrenci Türkiye'ye getiriliyor
20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir