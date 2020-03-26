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Eski eşi ile baldızını öldüren caniye indirim yok

İzmir'de cezevinden izinli çıkıp boşandığı eşi ile baldızını öldüren Göksel Sağlam; 2 kez müebbet, kız kardeşlerin annesine yönelik 'tehdit' suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 26.03.2020 - 17:32..
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Başka bir suçtan tutuklu olan 48 yaşındaki Göksel Sağlam, İzmir Menemen Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli çıkıp, 2 çocuğunun annesi 43 yaşındaki Habibe Çevik'in yaşadığı eve gitti.

Sağlam, yanında getirdiği tabancayla Habibe Çevik ile kız kardeşi 40 yaşındaki Fatma Akta'yı başlarından vurarak öldürdü.

Kaçan Sağlam, kısa sürede yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Eski eşi ile baldızını öldüren caniye indirim yok

SON SÖZÜ SORULDU: PİŞMANIM

Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın bugünkü karar duruşmasına, tutuklu sanık ile taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısının bir önceki celsede verdiği mütalaasını tekrar ettiği duruşmada, son sözü sorulan Sağlam, olayı tasarlayarak gerçekleştirmediğini iddia ederek, "Pişmanım." dedi.

Eski eşi ile baldızını öldüren caniye indirim yok

2 KEZ MÜEBBET CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Göksel Sağlam'ı, Habibe Çevik ve Fatma Akta'ya yönelik 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanığa, kız kardeşlerin annesi Hatice Çevik'e yönelik 'tehdit' suçundan da 4 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme, cezalarda haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı.

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