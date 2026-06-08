Eski eşi Reha Muhtar'ın cenazesine katılmamıştı! Deniz Uğur'dan dikkat çeken paylaşım

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybetmişti.

Muhtar, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.

ÇOCUKLARI SON GÖREVDEYDİ

İkizler ise babalarını son yolculuğuna uğurlamak üzere törendeki yerlerini almıştı. Muhtar'ın diğer kızı Ayşe Nazlı da kardeşlerinin yanında tabutun başından bir an olsun ayrılmamıştı.

VASİYET ETMİŞTİ

Reha Muhtar'ın vefatının ardından, geçmişte kişisel sosyal medya hesabından yaptığı vasiyet niteliğindeki paylaşımlar yeniden magazin gündeminin merkezine oturdu. Ünlü televizyoncu, hafızalara kazınan o paylaşımında, "Sevenlerime vasiyetimdir, Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" ifadelerini kullanmıştı.

"DAYANIŞMANIZ DAİM OLSUN"

Tüm gözlerin çevrildiği Deniz Uğur, cenaze töreninden günler sonra sessizliğini bozarak sosyal medya hesabı üzerinden ses verdi. Çocuklarının fotoğrafını paylaşan Uğur paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Rabbim sizi kem gözlerden esirgesin; karakteriyle, bilinciyle, olgunluğuyla gurur duyduğum çocuklarım… Dayanışmanız daim olsun."