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Eski eşi ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

Aydın'da, Zeki Kızkapan isimli şahsın, daha önce üzerlerine devrettiği gayrimenkullerin geri verilmemesi nedeniyle eski eşi ve oğlunu öldürdüğü ortaya çıktı.

DHA |
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Eski eşi ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çiftçilik yapan Zeki Kızkapan, 27 Mart akşamı, 5 yıl önce boşandığı eşi Neşe Orhan'ın aynı mahalledeki evine gitti.

İkili arasında tartışma çıktı.

ÖNCE ESKİ EŞİNİ SONRA OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Kızkapan, önce Neşe Orhan'ı ardından da oğlu Furkan Kızkapan'ı av tüfeğiyle vurarak, öldürdü.

Otomobili ile kaçan Kızkapan, kısa süre sonra polis tarafından Kuyucak ilçe merkezinde yakalandı.

Gözaltına alınan Kızkapan, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Anne ve oğlu ise Çamdi Mahallesi Mezarlığı'nda, toprağa verildi.

Eski eşi ile oğlunu, 'Bana kalmayan mallar size de kalmasın' diyerek, öldürmüş -1

MALLARI GERİ ALAMAYINCA ÖLDÜRMÜŞ

Tutuklanan Zeki Kızkapan'ın ifadesi, çifte cinayetteki sır perdesini de araladı.  Kızkapan, piyasaya borçlanınca haciz işlemleriyle karşı karşıya kaldı.

Çare olarak gayrimenkullerini o dönem evli olduğu Neşe Orhan'ın üzerine devretti. Çift, 5 yıl önce anlaşmalı olarak boşandı.

Eski eşi ile oğlunu, 'Bana kalmayan mallar size de kalmasın' diyerek, öldürmüş -3

"BANA KALMAYAN ONLARA DA KALMASIN"

Kızkapan, Orhan'dan gayrimenkkuleri geri vermesini istedi. Yine iddiasına göre Neşe Orhan, buna yanaşmadı. Zeki Kızkapan, ifadesinde "Benim olan malları bana vermedi. Bana kalmayan mallar onlara da kalmasın diyerek ikisini de öldürdüm." dedi.

Eski eşi ile oğlunu, 'Bana kalmayan mallar size de kalmasın' diyerek, öldürmüş -2

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