Eski Fenerbahçeli Enner Valencia'dan muhteşem gol

Meksika Ligi'nin 17. haftasında D. Toluca ile Pachuca karşı karşıya geldi.

Estadio Nemesio Diez'de oynanan müsabakada kazanan, 1-0'lık skorla konuk takım oldu.

Pachuca'ya galibiyeti getiren golü ise tanıdık bir isim kaydetti.

VALENCIA'DAN HARİKA GOL

Kariyerini Meksika ekiplerinden sürdüren eski Fenerbahçeli Enner Valencia, bu müsabakada muhteşem bir gol attı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında topla buluşan Enner Valencia, ceza sahasının dışından kaleye sert bir şut attı.

Meşin yuvarlak kalecinin soluna gitti ve ağlarla buluştu.

FENERBAHÇE'DE GOL KRALI OLMUŞTU

36 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, bu sezon Valencia ile çıktığı 19 maçta 7 gol ve 1 asistle mücadele etti.

Fenerbahçe'de 3 sezon forma giyen forvet oyuncusu, 116 maçta 59 gol ve 17 asistlik katkı sağlamıştı.

1.5 milyon euro piyasa değeri bulunan Valencia, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de gol kralı olmuştu.