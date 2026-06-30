Eski hakem Elif Karaarslan 'müstehcenlik' soruşturması kapsamında tahliye edildi

Elif Karaarslan, 2024 yılında sosyal medyada yayılan ve UEFA gözlemcisi Orhan Erdemir ile cinsel ilişki görüntüleri içerdiği iddia edilen videolar nedeniyle büyük bir skandalla gündeme gelmişti.

Görüntülerin yapay zeka ürünü olduğunu savunan Karaarslan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ömür boyu hakemlikten menedilmişti.

ÜNLÜLERE YÖNELİK OPERASYONDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bu süreçte sosyal medya üzerinden ücretli abonelik modeli ile içerik üretmeye başlayan eski hakem, takipçi sayısını artırarak aylık önemli gelirler elde ettiği öne sürülen paylaşımlarıyla da tartışma konusu olmuştu.

Ardından nisan ayında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere ve fenomenlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

TAHLİYE EDİLDİ

Operasyon kapsamında 'uyuşturucu bulundurma/kullanma', 'fuhşa teşvik' ve müstehcenlik suçlamalarıyla ilgili soruşturulan Karaarslan, Adli Tıp Kurumu testlerinde kokain ve metamfetamin pozitif çıkmasına rağmen ifadelerinde suçlamaları reddetmiş, Instagram abonelik paylaşımlarının 'rızaya dayalı' ve müstehcenlik içermediğini savunmuştu.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Karaarslan, yaklaşık 2,5 aylık tutukluluğun ardından tahliye edildi.

İLK PAYLAŞIMINI YAPTI: ALLAH KİMSEYİ DÜŞÜRMESİN

Tahliye sonrası Karaarslan’ın ilk paylaşımları da dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşım yapan eski hakem, "Allah kimseyi düşürmesin." yazdı.