Eski istihbaratçı: Facebook bizi gözetliyor

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, son yıllarda gizlilik skandallarıyla boğuşuyor. Kullanıcı verilerini başka kişilerle paylaşan ve bunun ortaya çıkmasının ardından milyar dolarlık cezalar ödemek zorunda kalan şirket, yeni bir iddiayla karşı karşıya kaldı.

Amerikalı bilgisayar uzmanı, eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı ve eski Ulusal Güvenlik Dairesi çalışanı Edward Snowden, Facebook’un kullanıcılarını gizlice gözetlediğini iddia etti. Ancak birçok kullanıcı Snowden'e aynı tepkiyi verdi: ''Bize bilmediğimiz bir şey söyle.''

''YAKINDA AÇIKLAYACAĞIM''

Snowden, "Önümüzdeki haftalarda Facebook, Instagram ve Youtube’un sizi nasıl casus gibi izlediğini ve sizin hakkınızda ne kadar bilgi sahibi olduklarını nasıl sınırlandıracağınızın yollarını açıklayacağım. Onları kullanıyorsanız, gözünüz açık olsun." ifadelerini kullandı.

2013 yılında ABD’nin kamu aleyhine faaliyetlerini deşifre ederek dünyada büyük yankı uyandıran Snowden, hiçbir şeyi tek başına yapmadığını, gazetecilerle birlikte çalışarak çalışmalarını gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

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