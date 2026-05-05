Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Muhittin Fisunoğlu hayatını kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevinde bulunan emekli Orgeneral Muhittin Fisunoğlu, hayata gözlerini yumdu.

98 yaşında vefat eden Fisunoğlu’nun vefatı, askeri camiada ve spor dünyasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

DEVLET TÖRENİYLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Emekli Orgeneral Fisunoğlu için askeri ve devlet erkanının katılımıyla resmi bir cenaze töreni organize edildi.

Buna göre, 6 Mayıs Çarşamba günü Üsküdar Selimiye Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak.

TOPRAĞA VERİLECEK

Kılınacak cenaze namazının ardından Fisunoğlu'nun naaşı, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Törene TSK üst yönetiminin yanı sıra siyaset ve cemiyet hayatından çok sayıda ismin katılması bekleniyor.

MUHİTTİN FİSUNOĞLU KİMDİR?

1928 yılında Tokat’ta doğdu. 1946 yılında Kuleli Askeri Lisesi’nden 1948 yılında Topçu Asteğmen rütbesi ile Harp Okulu’ndan 1958 yılında Harp Akademisi’nden 1962 yılında Fransız Harp Akademisi’nden mezun oldu.

1974 yılına kadar çeşitli kıt’a karargâh Harp Akademileri Öğretmenliği görevleri ile Şam ve Beyrut Askeri Ataşeliği görevlerinde bulundu.

1993 TARİHİNDE EMEKLİ OLDU

1974 yılında Tuğgeneral 1978’de Tümgeneral 1982’de Korgeneral ve 1987’de Orgeneralliğe yükseldi. Tuğgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Teşkilat ve Harekat Daire Başkanlığı ve 4'ncü Zırhlı Tugay Komutanlığı Tümgeneral rütbesi ile 28 nci Piyade Tümen Komutanlığı Genelkurmay Teşkilat ve Eğitim Daire Başkanlığı Korgeneral rütbesi ile Genelkurmay Harekat Başkanlığı 5 nci Kolordu Komutanlığı Harp Akademileri Komutan Kara Yardımcılığı ile Milli Güvenlik ve Silahlı Kuvvetler Akademisi Komutanlığı görevlerinde bulundu.

Orgeneral rütbesinde Ege Ordu ve 1 nci Ordu Komutanlığı görevlerini üstlendikten sonra 01 Ocak 1991 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atandı ve bu görevi 30 Ağustos 1993 tarihine kadar yürüttü.

Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş’in görev süresi dönemin Başbakanı Tansu Çiller tarafından uzatılınca Fisunoğlu 30 Ağustos 1993 tarihinde emekli oldu.

Fisunoğlu, bir dönem Sümerbank Yönetim Kurulu üyeliği de yaptı.