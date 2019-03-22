Eski okul sıralarından oyuncak yapıyorlar

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümünde eğitim gören 68 öğrenci, atık ahşap malzemelerden yapboz, tangram, çekiç bloğu, bultak gibi çeşitli zeka geliştirici oyuncaklar yaparak hem geri dönüşüme hem de okulun döner sermayesine katkıda bulunuyor.

ESKİ SIRALAR, ÇOCUKLARA "OYUNCAK" OLDU

Lise Müdürü Mehmet Güven, okulda uzun zamandır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan gelen kırık ve eski okul sıraları ile masalarını yenilediklerini söyledi.

Yenilenemeyecek durumdaki sıra ve masa gibi malzemeleri atmaya gönüllerinin el vermediğini anlatan Güven, bunları da en iyi şekilde değerlendirmeye karar verdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ne yapabilecekleri konusunda çalışmalar yaptıklarını aktaran Güven, "Bu çerçevede eski sıra ve masalardan okul öncesi eğitiminde kullanılmak üzere zeka geliştirici ahşap oyuncaklar üretme fikri ortaya çıktı ve uygulamaya başladık." dedi.

YÜZDE 100 YERLİ VE SAĞLIKLI

Güven, çalışmaların son derece başarılı ilerlediğini kaydederek, "Okul öncesi öğrencilerin oyun temelli eğitimi ile zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak adına yüzde 100 yerli ve sağlıklı olarak üretilen ahşap oyuncakları çocukların kullanımına hazır hale getiriyoruz. Okulun döner sermaye işletmesi sayesinde üretilen ürünleri satışa sunduk. Oyuncaklar ilgi görmeye başlayınca öğrencilerin ve öğretmenlerin heyecanı da arttı." diye konuştu.

Ürettikleri oyuncaklara ürün marka patent tescili için müracaatta bulunduklarını dile getiren Güven, halen 20 çeşit üründen 100'er adet ürettiklerini söyledi.

Güven, okul öncesi öğrencilerin sayıları öğrenmelerine yönelik yapboz eğitici grupları, tangram, zeka oyunu, vidalama, bultak oyun seti, çekiç bloğu, mini arabalar, hayvanlar serisi gibi ürünler yaptıklarını vurgulayarak talebe göre sipariş de aldıklarını ifade etti.

Güven, ürünleri 20-100 liraya bez torbalarda paketlenmiş olarak satışa sunduklarını bildirdi.

ANAOKULLARININ TERCİHİ AHŞAP OYUNCAK

İslahiye Anaokulu Müdürü Adnan Yıldız da projeye destek verdiklerini belirterek, ahşap oyuncakların çocuk eğitiminde büyük rol oynadığını ve hijyenik olduğunu dile getirdi.

Yıldız, öğrencileri için Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği ahşap oyuncakları tercih ettiğini sözlerine ekledi.