Eski sevgilisini 18 bin kez aradı

Danimarka’nın Holbaek kentinde ismi açıklanmayan 40 yaşındaki bir şahıs, geçen yıl mayıs ayı sonundan temmuz ayı başına kadar eski sevgilisini 18 bin 36 kez telefonla arayıp taciz etti.

KARARI İHLAL ETTİ

Şahıs bazı günlerde kadını, günde 1000 kez aradı. Hakkında uzaklaştırma kararı verilen şahıs, bu kararı ihlal etti. Bunun üzerine Holbaek Şehir Mahkemesi, uzaklaştırma kararını ihlal eden ve kadınla başka yollardan irtibata geçen şahsa, 1 yıl hapis cezası verdi.

KADININ EVİNE VE EŞYALARINA ZARAR VERDİ

Suçlamaları reddeden şahıs, 1 yıllık hapis cezasını temyiz etti. Bu süreçte bile eski sevgilisiyle 6 kez fiziki irtibata geçmeye çalışan şahıs, kadının evine ve eşyalarına zarar verdi.

CEZASI, 1 YILDAN 15 AYA ÇIKTI

Bu gerekçeler ile Östre Landsret Yüksek Mahkemesi kadını kendisine borcu olduğu için sürekli aradığını söyleyen şahsın 1 yıl olan hapis cezasını, 15 aya çıkardı.