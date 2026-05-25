Eski takımının küme düştüğünü gören Declan Rice yıkıldı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

İngiltere Premier Lig'in son haftasında West Ham United, konuk ettiği Leeds United'ı 3-0 yenmesine rağmen lige veda etti.

Tottenham, konuk ettiği Everton karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle Premier Lig'de kalmayı başardı.

Ligden düşen son takım West Ham United 39 puan, Tottenham ise 41 puanla sezonu kapattı.

RICE ADETA YIKILDI

Eski takımı West Ham United’ın Premier Lig’den düştüğünü öğrenen Declan Rice’ın yaşadığı üzüntü dikkat çekti.

KUTLAMA SIRASINDA ÖĞRENDİ

Arsenal ile şampiyonluk yaşayan İngiliz yıldızın şampiyonluk kutlaması sırasında aldığı haber sonrası moralsiz görüntüsü, futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.