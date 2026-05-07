Eski telefonları çekmeceye koymayın uyarısı: Bakın neye sebep oluyor

Hemen her evde "belki bir gün lazım olur" düşüncesiyle çekmecelerin derinliklerine kaldırılan eski akıllı telefonlar, aslında evinizdeki en sinsi güvenlik tehditlerinden biri olabilir.

Aylarca, hatta yıllarca unutulan bu cihazlar, kapalı olsalar dahi içlerindeki batarya teknolojisi nedeniyle zamanla ciddi bir yangın riskine dönüşüyor.

Uzmanlar, masum görünen bu alışkanlığının ağır sonuçları olabileceği konusunda uyarıyor.

KENDİ KENDİNE YANABİLİR

Birçok kullanıcı, bataryası tamamen bitmiş veya kapalı haldeki telefonların zararsız olduğunu düşünse de uzmanlar aktif kimyasal bileşen uyarısı yapıyor.

Lityum iyon piller, kullanılmadıkları süre boyunca yapısal stabiliteyi kaybederek kontrolsüz reaksiyonlara girebiliyor. Özellikle tamamen dolu veya tamamen boş halde bırakılan pillerde "termal kaçak" adı verilen süreç, hiçbir dış etki olmaksızın cihazın kendi kendini ateşlemesine neden olabiliyor.

Kağıt ve tekstil gibi yanıcı maddelerle dolu çekmecelerde başlayan bu küçük kıvılcımlar, fark edilmediği takdirde büyük bir ev yangınını tetikleyebiliyor.

Bu nedenle İtfaiyeci FeuerwehrWilli, eski cep telefonlarını uzun yıllar saklamamanızı tavsiye ediyor.