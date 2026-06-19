Eski telefonları yaşatacak proje: Çekmeceden çıkarın, Google'a bırakın

Her yıl milyonlarca akıllı telefon yenileriyle değiştiriliyor, eskiler ise kenara ayrılıyor.

Google ve Kaliforniya Üniversitesi San Diego (UCSD) araştırmacıları ise bu cihazların hala ciddi bir işlem gücüne sahip olduğunu savunuyor.

Bu nedenle ekip, kullanılmayan telefonları bir araya getirerek küçük ölçekli veri merkezleri oluşturmanın yollarını araştırıyor.

Veri merkezi projesi

"Phone Cluster Computing" (Telefon Küme Hesaplama) adı verilen sistemde, eski telefonların ekran, kamera ve batarya gibi gereksiz parçaları çıkarılıyor.

Geriye kalan anakartlar Linux tabanlı bir sistemle çalıştırılıyor ve Kubernetes benzeri yazılımlarla tek bir bilgi işlem kümesi gibi yönetiliyor.

Araştırmacılara göre yalnızca 20 telefondan oluşan bir küme, yoğun öğrenci kullanımına sahip eğitim uygulamalarını çalıştırabilecek kapasite sunabiliyor.

UCSD'nin hedefi ise 2026 sonbaharında yaklaşık 2 bin eski Pixel telefondan oluşan bir veri merkezi kurmak. Bu sistemin yüzlerce araştırmacıya ve onlarca ders programına düşük maliyetli bulut hizmeti sağlaması bekleniyor.

Daha önce denendi

Projenin temel amacı yalnızca işlem gücü üretmek değil. Akıllı telefon üretimi sırasında ortaya çıkan karbon salımı ve elektronik atık miktarı da teknoloji sektörünün en büyük sorunlarından biri olarak görülüyor.

Araştırmacılar, hâlâ çalışabilecek durumdaki cihazların ömrünü uzatarak yeni sunucu üretimine duyulan ihtiyacı azaltmayı hedefliyor.

Daha önce Estonya'daki araştırmacılar da eski akıllı telefonları mini veri merkezlerine dönüştürerek deniz yaşamını izleme ve toplu taşıma verilerini toplama gibi görevlerde kullanmayı başarmıştı.

Google destekli yeni girişim ise bu fikri çok daha büyük ölçekte hayata geçirmeyi amaçlıyor.