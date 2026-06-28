Eskişehir'de 30 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

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Şüpheli ölümün adresi, Eskişehir'in Eskibağlar Mahallesi Yenilik Sokak üzerinde bulunan bir apart dairesi.

Edinilen bilgilere göre, kendisinden bir süredir haber alınamayan 30 yaşındaki M.D.'nin durumundan endişelenen yakınları, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bahse konu olan adrese gelen ekipler, içeri girdiklerinde genç adamın hareketsiz bedeni ile karşılaştı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemeler sonucunda şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Belediye tabibi tarafından yapılan incelemede, M.D.'nin ölümü 'şüpheli' olarak değerlendirildi.

Şahsın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.