Eskişehir'de 5 ay önce evlendiği kocası tarafından arabası yakılan kadın feryat etti

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 'yok artık' dedirten olay...

5 ay önce evlendiği eşi Emine T.’ye ait hatchback otomobille patikada ilerleyen Sezer T., aracı boş bir alana çekti.

İddiaya göre şahıs, eşiyle yaşadığı tartışmadan kaynaklı aracın ön koltuğundan otomobili yakmaya başladı.

ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine ihbar üzerine polis ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesi ile alevler kısa sürede söndürüldü.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Soğutma işleminden sonra araçtan geriye demir yığını kaldığı öğrenildi.

Aracının yandığını duyan Emine T., olay yerine geldi. Hamile olduğunu iddia eden Emine T., birikimleri sonucunda aldığı aracının küle dönmüş halini görünce gözyaşlarına boğuldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Emine T.’nin iddiasına göre eşiyle önemli bir problemlerinin olmadığı öğrenildi.

Emine T. eşinden şikayetçi olacağını söylerken, olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.