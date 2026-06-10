Eskişehir'de 78 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde şüpheli olay...

Olay, Tepebaşı ilçesinin Şirintepe Mahallesi’nde bulunan 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşandı.

Üvey annesini yatağında hareketsiz bulan kadın, polise haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrolünde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Yapılan incelemede, evinde herhangi bir kimliği bulunamayan ve isminin Mülkiye Kılıç olduğu belirtilen kadının ölümü şüpheli olarak görüldü.

Savcılık tarafından soruşturma başlatılırken Kılıç’ın kesin ölüm nedeninin, otopsi sonrası netlik kazanacağı belirtildi.

PARMAK İZİ DE ALINDI

Polis ekipleri tarafından parmak izi alınan kadının kimlik tespiti için de çalışma başlatıldı.