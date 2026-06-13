Eskişehir’de 9 yıldır firari olan 24 yıl hapis hükümlüsü yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda dolandırıcılık suçundan hüküm giymiş M.B. (58) isimli şahsın Sütlüce Mahallesi’nde bir adreste saklandığı tespit edildi.

Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

24 YILI AŞKIN HAPİS CEZASI BULUNUYORDU

Yakalanan M.B. hakkında dolandırıcılık suçundan 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 280 bin TL adli para cezası bulunduğu öğrenildi. Şahsın ayrıca 9 yıldır firari olarak arandığı belirtildi.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, adliyeye sevk edilmeden doğrudan ceza infaz kurumuna teslim edildi. Güvenlik güçleri, benzer suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.