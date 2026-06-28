Eskişehir'de alkol alıp kavga ettiler: 3 kişi yaralandı

Eskişehir'de Tepebaşı ilçesinde gece saatlerinde Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı’ndaki bir parkta bir araya gelen Ali T. (33), Feyyaz A. (34) ve Şefika Y. (30) bir süre alkol aldıktan sonra aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KAVGADA ALKOL ŞİŞELERİ KULLANILDI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine alkol şişeleriyle saldırdı. Kavgada Feyyaz A., Şefika Y. ve Ali T. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.