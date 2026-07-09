Eskişehir'de annesini bıçakla kovaladı...

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı'nda izinli olarak cezaevinden çıkan bir erkek şahıs, annesine saldırdı.

Şahıs, henüz bilinmeyen sebeple annesini sokak ortasında bıçakla kovaladı.

ANNE DÜKKANA SIĞINDI

Büyük panik yaşayan kadın, o saatlerde açık bulunan bir börekçi dükkanına sığındı.

ÜSTÜNÜN ÇIPLAK OLDUĞU GÖRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Üstü çıplak olan şahıs, ekip arabasına bindirildiği esnada, "Ben TCK'yı yalayıp yutmuş insanım" dedi.

Haber çalışması yapmak için olay yerine giden basın mensuplarına da tepki gösteren şahıs, ekip arabasının içerisini yumrukladı.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.