Eskişehir’de baktığı geyiğin saldırısına uğrayan çoban yatağa bağımlı kaldı

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde yaşayan Zekeri Soğuk, geyiklere olan sevgisiyle biliniyordu.

Soğuk, Çevre ve Orman Bakanlığı’na bağlı Çatacık Kızıl Geyik Üretme Çiftliği’nde geyik çobanlığı yapmaya başladı.

BAKTIĞI GEYİK TARAFINDAN SALDIRIYA UĞRADI

Türkiye’nin tek geyik çobanı olan Soğuk, 38 yıl boyunca baktığı geyiklerin yanından ayrılmayıp, onları ailesi gibi gördü.

Geyiklerden uzak kalmamak için yıllık izinlerini dahi kullanmak istemeyen Soğuk, 2024 yılında bakıcılığını üstlendiği bir geyiğin saldırısına uğradı.

YATAĞA BAĞIMLI HALE GELDİ

Sol gözünden aldığı darbe nedeniyle ağır yaralanan Soğuk, kaldırıldığı hastanede 10 ay boyunca solunum cihazına bağlı yaşadı ve yaklaşık 2 yıl tedavi gördü.

Nörolojik bir hastalık olan 'beyin zarı iltihaplanması' nedeniyle sol gözünde görme kaybı yaşayan Soğuk, ayrıca yatağa bağımlı hale geldi.

Rahatsızlığı nedeniyle konuşmakta zorlanan Zekeri Soğuk, “Ormanda çalışıyordum. Geyik sol yanımdan saldırdı. Uzun zamandır tedavi görüyorum. Elim ayağım tutmuyor.” dedi.