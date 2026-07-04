Eskişehir'de bir kişi kafasında karpuz taşırken telefonla konuştu
Eskişehir’de bir vatandaşın kafasının üzerinde karpuz taşıyarak karşıdan karşıya geçmesi ve aynı anda cep telefonuyla konuşması dikkat çekti. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kayda alındı.
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi'nde Eti Caddesi ile Üniversite Caddesi'nin kesiştiği kavşakta karşıdan karşıya geçen bir vatandaşın kafasındaki karpuz dikkat çekti.
RAHAT TAVIRLARI VİRAL OLDU
Karpuza hiç dokunmadan kafasının üzerinde taşıyan ve yürüyüşüne devam ederken cep telefonuyla da görüşme yapan vatandaşın rahat tavırları çevredekiler tarafından görüntülendi.
Akan trafikte karşıdan karşıya geçen vatandaş bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)