Eskişehir'de bir kişi kafasında karpuz taşırken telefonla konuştu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi'nde Eti Caddesi ile Üniversite Caddesi'nin kesiştiği kavşakta karşıdan karşıya geçen bir vatandaşın kafasındaki karpuz dikkat çekti.

RAHAT TAVIRLARI VİRAL OLDU

Karpuza hiç dokunmadan kafasının üzerinde taşıyan ve yürüyüşüne devam ederken cep telefonuyla da görüşme yapan vatandaşın rahat tavırları çevredekiler tarafından görüntülendi.

Akan trafikte karşıdan karşıya geçen vatandaş bir süre sonra gözden kayboldu.