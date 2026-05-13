Eskişehir'de çöp kutusunun yanındaki bisikletin sepeti çöple doldu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaydedilen görüntüler, İstiklal Mahallesi Yalaman Sokak’ta dikkat çeken bir manzarayı ortaya koydu. Bir ağaca bağlanmış bisikletin sepeti, çöp kutusu yerine kullanılarak adeta küçük bir çöp alanına dönüştü.

ÇÖP KUTUSU YANINDA OLMASINA RAĞMEN SEPET TERCİH EDİLDİ

Bölgedeki çöp kutusunun hemen yanında olmasına rağmen bazı vatandaşların atıklarını bisiklet sepetine bırakması tepki çekti. Çevre düzenine uygun şekilde yerleştirilen çöp kutusu boş kalırken, bisiklet sepetinin çöplerle dolması dikkatlerden kaçmadı.

“TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN EL ELE” YAZISI DİKKAT ÇEKTİ

Çöp kutusunun üzerinde yer alan “Temiz bir çevre için el ele” yazısı ise ortaya çıkan görüntüyle tezat oluşturdu. Çevre bilincini vurgulayan uyarıya rağmen yaşanan durum, duyarsızlığın boyutunu gözler önüne serdi.

MAHALLEDE TEPKİ TOPLAYAN GÖRÜNTÜ

Mahalle sakinleri, benzer görüntülerin zaman zaman yaşandığını belirterek çevre temizliği konusunda daha fazla duyarlılık çağrısında bulundu. Özellikle kamu alanlarında bırakılan atıkların kontrolsüz şekilde birikmesinin hem görüntü kirliliğine hem de çevre sağlığına zarar verdiği ifade edildi.

ÇEVRE BİLİNCİ VURGUSU

Uzmanlar ve çevre gönüllüleri, çöp kutularının doğru kullanımının kent temizliği açısından kritik olduğunu hatırlatırken, bu tür davranışların toplumsal farkındalık eksikliğini gösterdiğine dikkat çekiyor. Yetkililer ise vatandaşları atıkları yalnızca belirlenen çöp alanlarına bırakmaları konusunda uyarıyor.