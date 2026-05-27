Eskişehir’de doğayla örülmüş bina: Beton duvarlar sarmaşıklarla yeşile büründü
Eskişehir’de bir apartmanın yıllar içinde sarmaşıklarla tamamen kaplanan dış cephesi, beton yapıyı adeta doğal bir duvara dönüştürdü. İstiklal Mahallesi’nde yer alan bina, yeşil örtüsüyle görenlerin dikkatini çekiyor.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Eskişehir İstiklal Mahallesi Karagül Sokak üzerinde bulunan çok katlı apartmanın dış cephesi, zamanla büyüyen sarmaşıkların etkisiyle tamamen yeşile büründü. Binanın duvarlarını kaplayan bitki örtüsü, yapının görünümünü tamamen değiştirdi.
SOKAKTA DOĞAL MANZARA OLUŞTU
Salkım salkım aşağı doğru uzanan sarmaşıklar, sokaktan geçen vatandaşlara adeta doğal bir görsel şölen sunuyor. Beton yüzeyin yerini alan yeşil doku, çevrede farklı bir atmosfer oluşturdu.
MAHALLENİN SİMGESİ HALİNE GELDİ
Zamanla büyüyerek binayı tamamen saran sarmaşıklar, yalnızca estetik bir görüntü oluşturmakla kalmadı, aynı zamanda mahallenin dikkat çeken simgelerinden biri haline geldi.
Sokağı ziyaret eden vatandaşlar, doğal bitki örtüsüyle kaplanan binanın özellikle fotoğraf çektirmek için ilgi gördüğünü belirtiyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)